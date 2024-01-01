8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом В Доломитовых Альпах Кауфманн Карл

Aртикул 81763D Кауфманн Карл
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "В Доломитовых Альпах" Кауфманн Карл по цене от 7390 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "В Доломитовых Альпах" Кауфманн Карл можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кауфманн Карл

Рим, Вид на Замок Святого Ангела (2)Венеция, Каналмотив (1894)Венецианская сценаКонстантинопольБольшое горное озероГросс ФьордландшафтПорту городВид на Венскую государственную оперу (1880 г.)Венеция, вид на канал
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаАрт природаБолото. ЖуравлиФашист пролетелНад вечным покоемРучей в берёзовом лесу
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма (Mount Fuji)Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииЯпонский пейзажЗолото гор №20Фудзияма (Fujiyama)
Смотреть все

Тематика: Ручьи

Ручей в берёзовом лесуДом у ручьяРучей за сараем. На Стрим Банке Пейзаж с горами и ручьемСкалистый ручейИндийский пейзаж с фигурами у ручьяВид на ручей и горыУ мельничного прудаХолмистый пейзаж с ручьем и фигурами
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикИтальянский дворик
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привалеБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Национальность: Австрийская

ПоцелуйВид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)Адель Блох-Бауэр IIГрушевое ДеревоОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Рыжеволосая девушка в черных чулкахЕловый лес IКошки на пианино (Cats on a Piano)Кардинал и монашка (нежность) (1912)
Смотреть все