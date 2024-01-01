8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Блевио Антониетта Брандейс

Aртикул 82079C Антониетта Брандейс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Блевио" Антониетта Брандейс по цене от 7400 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Блевио" Антониетта Брандейс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Антониетта Брандейс

Собор Святого Марка, ВенецияПлощадь Сан-Марко, ВенецияМураноРим, вид на замок Святого Ангела с собором Святого Петра вдалеке«Сан-Тровазо Венеция»Венеция, вид на Сан-Джорджо МаджореПлощадь Сан-Марко, Венеция - 2Вид на Рим с замком Святого Ангела, мостом Святого Ангела и собором Святого Петра на заднем планеПлощадь Святого Марка
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураГора Фудзияма (Mount Fuji)Японский пейзажПейзаж в ШвейцарииФудзияма (Fujiyama)Золото гор №20
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Островок в озереЛетний день (Summer's day)Пейзаж №3
Смотреть все

Тематика: Набережные

Вид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Яркий приморский пейзажПортофиноКрасочные традиционные французские дома в КолмарВид набережной и Мраморного дворца (View of the waterfront and the Marble Palace)Деревня у озераЮг ФранцииНоябрь в ПарижеВеликолепный вид на здание парламента в центре Стокгольма со стороны набережной с велосипедом
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикВ голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркИтальянская улочка №18Розы у окнаПалата Психеи
Смотреть все