8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Холм Монмартр Ван Гог Винсент

Aртикул 84159D Ван Гог Винсент
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 33x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Холм Монмартр" Ван Гог Винсент по цене от 7460 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Холм Монмартр" Ван Гог Винсент можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ван Гог Винсент

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Звёздная ночьПшеничное поле с кипарисамиИрисы (спереди)Пришвартованные лодки (набережная, люди разгружают баржи с песком)Розы и пионыМорской пейзаж возле Ле-Сент-Мари-де-ла-МерСад в Арле
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаАрт природаБолото. ЖуравлиНад вечным покоемФашист пролетелРучей в берёзовом лесу
Смотреть все

Тематика: Мельницы

Старая мельницаЗакат в степиМельница (Mill) №18Пейзаж с мельницейМельница у реки (A Windmill by a River)Долина маковПейзаж с водяной мельницейСражение при Вальми (The Battle of Valmy)Две мельницы (Two Watermills )
Смотреть все

Тематика: Холмы

Дом у моряВечер. Золотой Плёс (Evening. Golden Pool)Песочные часыОврагОтдых (Recreation)Дом с маяком на холмеФранцузский прованс (French Provence) №2Солнечный день (Sunny Day) №2Прованс (Provence)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойСчастливая семья (The happy family)Звёздная ночьНочной дозорГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)Монах и монахиня
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЗвёздная ночьНатюрморт с яблоками и персиками (1905)Похмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)Фрукты и кувшин на столе (1890-1894)Река с Мостом этих Трех Источников (River with the Bridge of the Three Sources)Натюрморт (1886-1890)
Смотреть все