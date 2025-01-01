8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Путь к запустению империи Коул Томас

Aртикул 89303D Коул Томас
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 32x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Путь к запустению империи" Коул Томас по цене от 9390 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Путь к запустению империи" Коул Томас можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Коул Томас

Разрушенная башня (Сцена на средиземноморском побережье с башней)Курс на разрушение империиКурс Империи. Завершение Империи.Мечта АрхитектораКубок ТитанаМечта об АркадииВид с горы Холиок, Нортгемптон, Массачусетс, после грозы — ОксбоуЭтюд для «Креста и мира» — Странник мира в своем путешествииПикник
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаНад вечным покоемЗвёздная ночьБолото. ЖуравлиНа опушке соснового лесаТихая обитель
Смотреть все

Тематика: Руины

Руины античного греческого театра в Таормине на побережье Средиземного моря (Сицилия, Южная Италия)арка Септимия Севера "Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Акрополь и ПарфенонПарфенон в АфинахРуины древнего города империи инков Мачу-Пикчу в ПеруКаприччио с Римскими руинамиПейзаж с классическими руинами и фигурамиОхота на оленя
Смотреть все

Тематика: Колонны

Древний Капитолий Классические капители греческих колоннИтальянский дворик №40Фрагмент древнего священного храма Ангкор-Ват в КамбоджеНатюрморт с рулонами архитектурных проектов на фоне красиво и детально нарисованной капители колонныКолонны №2Поклонение пастухов; verso: эскизыКнига закона, прочитанная перед народомТоска - Эскиз Акта I
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикМосква (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворик
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)Весенний сад
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2
Смотреть все