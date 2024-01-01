Картины со львом | Репродукции картин со львами

Лев — царь зверей, который никогда не остаётся незамеченным. И не имеет значения, где вы его встретили, будь то его естественная среда обитания или постер в квартире. Сложно найти человека, которого главная персона в мире хищников не приводит в восторг. Почему стоит купить в свой дом картину с изображением льва?

Почему дизайнеры рекомендуют приобрести картину с изображением льва?

Для вас важно, что обстановка вызывала восхищение? Повесьте на стену картину, на которой присутствует лев. Изображение животного с величественной осанкой и шикарной гривой станет достойным дополнением обстановки.

Лев всегда смотрится величественно и грациозно. О его мудрости и смелости слагают легенды. Огромное количество фильмов посвящено львам, и в них это животное – вождь, лидер, защитник, повелитель. Лев встречается в архитектуре самых разных эпох.

Согласно учению фен-шуй, лев — это авторитет, мощь, бесстрашие. Репродукция, на которой изображено такое животное, защищает от негативной энергии, злых сил и отрицательного вторжения. Для каждого дома это крайне актуально. Под взором льва вы будете чувствовать себя защищёнными. Ещё такая картина будет способствовать улучшению настроения и повышению самооценки. При желании можно окружить себя целым «прайдом» львов — разместить на стенах сразу несколько картин с изображением этих животных.





Что важно знать о размещении картины с изображением льва в квартире?

Репродукция картины с изображением льва на холсте подходит для интерьера любого стиля. Главное, чтобы изображение не спорило с основной отделкой и радовало глаз. Лев должен быть гармонично вписан в сюжет помещения. Можно смело экспериментировать с размерами. В гостиной наиболее выигрышно будет выглядеть крупный лев. В прихожей лучше разместить несколько постеров, на которых изображены небольшие силуэты.

Чем больше в комнате мебели и иных предметов интерьера, тем проще по дизайну и цвету должен быть постер. В такой ситуации лучше разместить картину, на которой изображена лишь голова льва. Кстати, такие рисунки идеально подходят для спальни и кухни.

В комнате ребёнка удачно будет смотреться картина, на которой изображён Король Лев из одноимённого мультфильма или царь зверей из любой другой сказки. Лучше всего, если ребёнок будет выбирать постер самостоятельно. Крайне важно, чтобы изображение нравилось именно ему.

Картина, на которой изображён лев, должна стать акцентом в помещении. Именно в этом и заключается её предназначение. Такая репродукция может стать как цветовым, так и чёрно-белым пятном. Здесь многое зависит от ваших желаний. При этом важно понимать, что наиболее эффектно смотрится абсолютно «чуждая» по цвету картина. Подобный подход наиболее актуален в ситуации, когда между комнатами нет двери: к примеру, кухня и столовая или гостиная и прихожая. Вместе с тем, если имеются сомнения, стоит посоветоваться с дизайнером.