Картины маслом Театр

Искусство театра возникло из первых ритуалов людей, из праздников и развивалось вместе с обществом, представляя собой соединение литературы, музыки, танца, изобразительного искусства, вокала. Пройдя сложный путь от представлений для богов в античные времена до современных огромных постановок в разных жанрах с огромным количеством задействованных людей или моноспектаклей, это искусство все же нельзя назвать совершенным, законченным, оно будет развиваться бесконечно.

Театр в картинах художников также нашел отражение, например, в творчестве Тулуз-Лотрека, Климта, Петрова-Водкина, Хогарта, Ватто и других. Картины на тему театра и многие другие вы можете купить в интернет-магазине Дас Арт.