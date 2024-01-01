Картины маслом Кофе

Если каждое утро вы чувствуете себя одним из героев фильма про зомби, пока не сделаете несколько ароматного кофе, приглашаем вас присоединиться к огромной армии поклонником этого бодрящего напитка!

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Кстати, согласно широко распространенной легенде, мы обязаны появлению кофе эфиопскому пастуху Калди, который заметил бодрящий эффект зерен кофейного дерева на своих козах. Впоследствии он рассказал о своем открытии настоятелю местного монастыря, который решил попробовать эффект на себе. Происходило это все около 850 г. н.э., но широкое признание напиток получил много позже, когда зерна попробовали жарить.

Как известно, в нашей стране традицию пить кофе насадил Петр Первый, отчасти даже насильно. Но напиток был известен при дворе еще во времена Алексея Михайловича и считался целебным напитком.

С тех пор многое изменилось, существует масса рецептов, устройства для приготовления, специализированные магазины, кафе и даже специальные праздники кофе!