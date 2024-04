Плакаты Лондон

Это столица и крупнейший город Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. Лондон мировой финансовый и культурный центр, изобилующий знаковыми и историческими местами. Мы со школьной скамьи знаем не только то, что London is the capital of Great Britain, но и знаменитое Вестминстерское аббатство, где проходили коронации и погребальные церемонии всех монархов, здание Парламента с Биг Беном, крепость Тауэр, Букингемский дворец, собор Святого Павла, Трафальгарскую площадь и монумент адмиралу Нельсону, улицу Пикадилли и многое другое. И как же забыть о знаменитых красных телефонных будках и двухэтажных автобусах Лондона!





Здесь же творил окутанный мистическим ореолом Шекспир, Вирджиния Вульф, здесь разворачивались действия романов Диккенса и Оруэлла. Да и в конце концов здесь жил нежно любимый нами Шерлок Холмс и живет Гарри Поттер!





