8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Корова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose) Дюбюффе Жан

Aртикул 61622D Дюбюффе Жан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Корова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)" Дюбюффе Жан по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Корова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)" Дюбюффе Жан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Дюбюффе Жан

питомникПасторальная симфонияШесть рыб и птиц
Смотреть все

Тематика: Коровы

Летающая корова с крыльями на голубом фонеКорова в стиле мастихин №4Корова на диванеБелый бык (1916-1956) (A White Bull)Коровы в лесуЭтюд коровы в профильФерма в Лакене (1617-1618)Пейзаж с Аполлоном и Меркурием (Landscape with Apollo and Mercury)Выразительный портрет шотландского быка с высунутым языком (Шотландия)
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Птицы (Birds) №5Медвежья охота (1639-1640)Французский кот с виномДаниил в логове львовВатерлооКотята
Смотреть все

Стиль: Авангард

Над городомДень рождения (Birthday)КотятаЧерный квадратСпящая девушка (Sleeping girl)Арт кафеЗа туалетом. АвтопортретЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4Москва
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуСмерть Марата IIАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Летний садАбстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыНаполеон на перевале Сен-БернарПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все