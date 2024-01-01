Картины Коровы | Репродукции картин художников Коровы

Именно коровушку часто называли кормилицей, когда в семье наступали трудные времена. Ведь из молока, которое она дает, можно приготовить такое разнообразное количество продуктов! Она ассоциируется с богатством, достатком, приносит пользу, в старину на ней даже пахали. Коровы в картинах художников есть на полотнах Дюбюффе, ван де Велде, Богатова, Кейпа, ван Гога, Шрейера, Серова, Лоррена, берхема, Фрагонара, Гогена и других.

В Индии корова вообще считается священным животным, воплощением великой матери Адити и земли, а порой и самой Вселенной. В мифологии корова является олицетворением небес, воплощением Венеры. Это женское начало, питающая сила земли. Образ животного широко используется в фольклорной традиции, культуре и искусстве, в геральдике, символике. Картины коров вы можете купить в интернет-магазине Дас Арт.