Постеры Коровы

«Далеко, далеко на лугу пасутся ко...». Если вы ответили «коровы», значит, прекрасный советский мультфильм с не менее прекрасной песней вы точно видели. Это замечательное животное издавна являло собой олицетворение богатства и достатка, часто ее называли кормилицей. Она приносит много пользы человеку, являясь тягловой силой и давая мясо и молоко, из которого делают широкий ряд полезных продуктов.

Постеры коров — это репродукции картин известных живописцев, а также фотографии. Вы найдете цветные и черно-белые решения.