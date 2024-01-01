Картины Козы | Репродукции картин художников Козы

Это очень распространенное домашнее животное, которое обладает прыгучестью, прыткостью, непоседливым своенравным характером, драчливостью. С образом животного и, в частности, козла связано множество поговорок, фразеологизмов и сказок, где они часто выступают отрицательными любвеобильными персонажами. Животное можно увидеть на гербах некоторых городов и государств мира — Самары, Козельца, Калушина, Вены, Люблина, страны Чад. Картина коз с козлятами вы можете купить в интернет-магазине Дас Арт с доставкой по всей России.