Картины Овцы | Репродукции картин художников Овцы

Это парнокопытное млекопитающее было одомашнено человеком еще в глубокой древности. Овечка дает молоко, мясо и шерсть и легко узнаваемы по милому блеянию. Образ овцы присутствует во многих культурах, появляется в литературных произведениях, детских песенках, фразеологических выражениях, мифах. В древности барашки часто использовались для жертвоприношений богам, но в то же время в Египте они соотносились с богами Хнумом, Херишефом, Амоном. А на Мадагаскаре считают, что в этих животных живут души предков, и не едят их.

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