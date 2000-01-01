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Картина маслом Расширенная панорама Коральпе (2) Маркус Пернхарт

Aртикул 57121D Маркус Пернхарт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 42x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Расширенная панорама Коральпе (2)" Маркус Пернхарт по цене от 6450 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Расширенная панорама Коральпе (2)" Маркус Пернхарт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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