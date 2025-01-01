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Картина маслом Западный пейзаж Бирштадт Альберт

Aртикул 88257C Бирштадт Альберт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Западный пейзаж" Бирштадт Альберт по цене от 8480 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Западный пейзаж" Бирштадт Альберт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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