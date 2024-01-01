Не зря льва называют царем зверей. Только посмотрите, сколько гордости, важности, интеллекта во взгляде, какая статная походка! Разные народы и верования признают его символом высшей божественной силы, власти, храбрости и доблести, часто используют образ животного в геральдике и архитектуре. В последнем случае он выполняет функции стража, что можно увидеть у входов в усыпальницы и храмы. Это образ ассоциируется с властью и у людей, изображениями львов украшались троны, мантии.

Лев был спутницей богини Иштар в вавилонской мифологии, защитником Будды Шакьямуни, атрибутом бодхисаттвы Тары, был символом святого Марка, святого Иеронима и даже Христа. Из образа льва появились такие мифологические существа как грифон, химера, мантихора, сфинкс, которые имеют тело или голову льва.

Многие художники на протяжении истории были восхищены львами и изображали их на своих картинах. Одним из самых известных художников, которые любили изображать львов, был Эжен Делакруа. Его картины маслом, такие как "Свобода ведет народ" и "Лев, разрывающий льва" излучают силу и дикую энергию, которые ассоциируются с львами. Его работы отражают внутреннюю силу и величие этого великолепного животного.

Картина маслом со львом подойдет любителям животных, а также людям, которые ценят силу, мужество и величие. Лев символизирует силу духа, лидерство и защиту, и его изображение на картинах может вдохновить и мотивировать людей на достижение своих целей. Картина со львом также может служить отличным подарком для дома или офиса, добавляя элегантности и силы обстановке.

Картины маслом с изображением льва можно встретить и у художников, например, у Делакруа, Стаббса, Рубенса, Руссо, Роквелла и других. Купить картины маслом со львами у вас есть возможность в интернет-магазине Дас Арт.