8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Зима в Согне-фьорде Клаусен Даль Юхан Кристиан

Aртикул 411285D Клаусен Даль Юхан Кристиан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Зима в Согне-фьорде " Клаусен Даль Юхан Кристиан по цене от 7370 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Зима в Согне-фьорде " Клаусен Даль Юхан Кристиан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Клаусен Даль Юхан Кристиан

Королевский Дом Кисизана Извержение вулкана Везувий Вид из грота возле Посиллипо Кораблекрушение на побережье Норвегии Дуб на Эльбе зимой Вальцманн Вид с Бастай Вид из Штальхайма Горы в Лаердалене в Норвегии
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииЯпонский пейзажГора Фудзияма (Mount Fuji)Фудзияма (Fujiyama)Золото гор №20
Смотреть все

Тематика: Зима

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗимний вечер (Winter Evening)Рождество (Christmas)Тройка в зимний деньЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Деревянный домик в лесуЗимний пейзаж с ловушкой для птицЗима (winter) №18Зимний пейзаж (Winter Landscape) №4
Смотреть все

Тематика: Камни

Стена ПлачаПять человек толкают глыбу камняИона и КитВашингтон пересекает Делавэрзаход солнцаКамнеломХорошие камни и плохие камниБукет деревьев с камнями (Стенд деревьев с камнями)Гриндельвальдглетчер
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикВ голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикВ голубом простореДевятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Норвежская

Летняя ночьГорящая мельница (Burning Windmill in Stege)Свадебное шествие на Хардангер-фьордеКоролевский Дом Кисизана Грозовые облака над башней замка в Дрездене (Storm clouds over the tower of the castle in Dresden)Извержение вулкана Везувий Горное озеро (Mountain lake) №6ГриндельвальдглетчерВечерний пейзаж с пастухом (Evening Landscape with Herdsman)
Смотреть все