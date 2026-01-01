Популярные постеры

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Картины и постеры для интерьера — купить в Москве с доставкой

Украсить свой дом, сделать интерьер квартиры или офиса законченным и уютным получится с помощью картин. Магазин картин и постеров в Москве DasArt предлагает большой ассортимент репродукций известных художников, известные и оригинальные картины для любого интерьера. Интернет-магазин позволяет купить по привлекательной цене картины любимых авторов, тематические постеры с сюжетами, которые помогут сделать нужные акценты в комнатах.

Через сайт можно заказать печать картины любого формата, либо ее создание художником с помощью масляных красок. Над заказом трудится команда из дизайнеров, художников и оформителей, которые готовы предложить не только всем известные работы, но и создать эксклюзивные постеры и картины под определенный интерьер. Наша галерея картин для интерьера работает со всей Россией.

На сайте представлен большой ассортимент авторских постеров для интерьера. Порадуйте себя или своих друзей красочным декором для дома. С помощью такого варианта интерьерной живописи можно украсить гостиную, спальню, кухню, кабинет, комнату ребенка, офис или другое помещение. Фотопостеры в рамке выглядят как настоящие картины и красиво смотрятся в любом интерьере.

Печать — 2 рабочих дня, картины маслом — 4 рабочих дня, экспресс-изготовление — 1 рабочий день
Более 200 багетных рам для примерки онлайн и более 5.000 рам по каталогам наших поставщиков
Полностью свое производство по печати, изготовлению рам и паспарту
Свой штат профессиональных художников и дизайнеров
Самовывоз или доставка курьером по Москве и области, транспортной компанией по РФ и всему миру
Удобная оплата: наличные, банковские карты, платежная ссылка, счет для юр.лиц

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Изготовление постеров и картин для оформления интерьера

В каталоге представлена галерея красивых картин на стену любой тематики. Самыми популярными у наших клиентов являются изображения:

Постеры и картины отличаются высоким качеством изображения.Они подходят для размещения не только в квартире, но и общественных заведениях: ресторанах, развлекательных и торговых центрах, тренажерных залах и салонах красоты. При желании мы поместим изображение в рамку или напишем картину маслом.

По стилю или назначению помещения

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Репродукции картин известных художников

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Настенный декор для любого интерьера

Для удобства поиска все изображения поделены на рубрики: тематики, арт-стили и авторов. Если же вы хотите что-то уникальное, мы можем изготовить картину с любым изображением. Для этого достаточно прислать по электронной почте цифровую версию своего изображения или ссылку на понравившуюся работу, а наши графические дизайнеры отрисуют и повысят качество плохого исходника для дальнейшего изготовления красивой работы.

Правильно выбранная тематика и цветовая гамма картины позволяют добиться великолепных результатов при оформлении интерьера. При этом стоимость вложения в такой дизайн будет минимальной. На работу по изготовлению гравюры уйдет всего несколько дней.

Хиты продаж

Девушка (Girl) №68
Девушка (Girl) №68
Цена от
1 700
Стволы деревьев березы
Стволы деревьев березы
Цена от
1 740
Цветущие ветки миндаля
Цветущие ветки миндаля
Ван Гог Винсент
Цена от
1 640
Арт композиция №60
Арт композиция №60
Цена от
1 740
Натюрморт с сиренью в вазе
Натюрморт с сиренью в вазе
Цена от
1 700
Арт танец №3
Арт танец №3
Цена от
1 740
Итальянская улочка
Итальянская улочка
Борелли Гвидо
Цена от
1 640
Парусник (Sailing ship) №2
Парусник (Sailing ship) №2
Цена от
1 730
Две руки тянутся друг к другу
Две руки тянутся друг к другу
Микеланджело
Цена от
1 950
Девятый вал
Девятый вал
Айвазовский Иван
Цена от
1 740
Московский дворик
Московский дворик
Поленов Василий
Цена от
1 620
Утро в сосновом лесу
Утро в сосновом лесу
Шишкин Иван
Цена от
1 730
Пионы (Peonies) №5
Пионы (Peonies) №5
Арнетт Джо Анна
Цена от
1 640
Сад земных наслаждений
Сад земных наслаждений
Босх Иероним
Цена от
1 590
Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)
Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)
Моне Клод
Цена от
1 580
Море и пляж
Море и пляж
Цена от
1 920
Итальянская улочка №2
Итальянская улочка №2
Борелли Гвидо
Цена от
1 700
Абстракция бирюзово-золотая
Абстракция бирюзово-золотая
Цена от
1 740
Рожь
Рожь
Шишкин Иван
Цена от
1 900
Итальянский дворик
Итальянский дворик
Борелли Гвидо
Цена от
1 640
Помощь другу
Помощь другу
Кассиус Маркеллус Кулидж
Цена от
1 730
Мост (Bridge) №22
Мост (Bridge) №22
Цена от
1 740
Африканка с украшениями и золотыми губами №2
Африканка с украшениями и золотыми губами №2
Цена от
1 530
Арт танец №4
Арт танец №4
Цена от
1 730

Постеры и картины по вашему изображению

Изготовление постеров и картин маслом на основе Вашего изображения

Подберем изображение для вас

Не нашли нужную картину или постер: найдем необходимое изображение для реализации Вашего заказа

По вашему техническому заданию

Создание любого макета нашими дизайнерами на основе Вашего ТЗ
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Наши работы

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Галерея работ

Отзывы

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Огромный выбор картин, на мой запрос ответили быстро и через 2 дня доставили вот такой принт на холсте. Обязательно обращусь еще

Изображение для отзыва №2

Достаточно быстро нарисовали картины. Доволен на 100%. Красота) Спасибо Вам большое , вы настоящие профессионалы!

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Ввиду отъезда картина понадобилась в исключительно сжатые сроки (буквально в течение дня). Думала, за такой срок нет смысла и обращаться. Но сотрудник Владимир отреагировал мгновенно, помог сориентироваться с вопросами по оформлению, и точно в срок я забрала готовый заказ. Качество даже лучше, чем я ожидала, а с учетом срочности еще и не так дорого. Огромное спасибо!

Изображение для отзыва №4

Спасибо за дружелюбную обстановку и отличную работу. Отдельное спасибо Елене, которая очень помогла мне при оформлении заказа.

Изображение для отзыва №5

Заказали картину маслом, получилась просто бомбическая. Настоящее украшение интерьера. Очень-очень понравилась. Спасибо большое за исполнение. Буду еще клиентом этого салона.

Изображение для отзыва №6

Очень благодарна Владимиру, который подобрал под мой интерьер картины и объяснил почему в моём случае подойдёт именно такой вариант. И он оказался прав! Сейчас картины в интерьере смотрятся великолепно, очень рада, что полностью доверилась! Буду обращаться снова!

Изображение для отзыва №7

Заказала картину в подарок. Доставили быстро, качество картины и рамы хорошее. Закажу теперь себе несколько картин.

Изображение для отзыва №8

Все на высшем качестве! Я в полном восторге!Качественное исполнение. Заказывала постер для внучки, хотела она в своей комнате иметь его. Ко дню рождения ее заказывала. Её комментарий мне приятно было услышать - именно это я и хотела. Меня ж порадовало, что бюджетно.

Изображение для отзыва №9

Хочу в первую очередь, выразить свою благодарность Владимиру и Екатерине! Володя, спасибо Вам, за очень честный труд, и за то общение пока был процесс работы. А так же благодарю Екатерину за её профессионализм! Огромное спасибо Екатерина, за ту красоту которую Вы мне сотворили! Надо отметить всю команду творческих профессианалов, которая трудится в этом не легком деле

Изображение для отзыва №10

Выбор постеров очень приличный, без особых усилий нашёл в необходимой тематике нужные постеры и заказал. Заказ исполняется своевременно, без опозданий, качество постеров очень высокое, не пожалел, что выбрал именно этот сайт для заказов, все было сделано по заказу как надо.

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О компании DasArt - Картины для вашего интерьера

DasArt - московская мастерская и интернет-магазин интерьерных картин и постеров, которая уже несколько лет помогает клиентам по всей России и за её пределами создавать уютные и стильные пространства. Мы объединяем традиции художественного мастерства с современными технологиями печати, чтобы каждый клиент мог найти идеальное решение для своего дома, офиса или подарка близким.

Наша продукция

В каталоге DasArt представлено более 100,000 работ в различных категориях:

  • Постеры и репродукции - качественные принты на холсте с изображениями известных художников (Ван Гог, Климт, Моне, Шишкин, Айвазовский)
  • Картины маслом - эксклюзивные работы, созданные нашими профессиональными художниками вручную
  • Модульные картины - современные многопанельные композиции для стильных интерьеров
  • Авторские постеры - уникальные дизайнерские работы под любой стиль: от классики до лофта и скандинавского минимализма
  • Картины по индивидуальному заказу - печать по вашему изображению или создание макета нашими дизайнерами

Преимущества работы с DasArt

Магазин картин в Москве обладает собственным штатом художников, дизайнеров и мастеров багетного дела, что позволяет обеспечить полностью свое производство. В рамках подготовки продукции осуществляется печать на оборудовании компании, перенесение изображения на холст или фотобумагу, создание рам и паспарту. Кроме того, интернет-магазин картин имеет следующие достоинства:

🎨 Собственное производство - полный цикл: печать или живопись, изготовление рам и паспарту, что гарантирует контроль качества на каждом этапе

⏱ Короткие сроки - печать постеров за 2 рабочих дня, картины маслом за 4 дня, экспресс-изготовление за 1 день

🖼 Огромный выбор рам - более 300 багетных рам для онлайн-примерки и 5 000+ вариантов от поставщиков

👨🎨 Штат профессионалов - команда опытных художников, дизайнеров и оформителей, готовых создать эксклюзивную работу под ваш интерьер

🚚 Доставка по всему миру - самовывоз в Москве, курьерская доставка по области, отправка транспортными компаниями по РФ и за рубеж

💳 Удобная оплата - наличные, банковские карты, платёжная ссылка, счёт для юридических лиц

Почему выбирают нас

Мы верим, что искусство должно быть доступным. Наши цены демократичны, а качество не уступает галерейным образцам. Каждый заказ - это индивидуальная работа, где мы учитываем пожелания клиента, особенности помещения и стиль интерьера.

DasArt - это не просто магазин картин, это партнёр в создании пространства, которое вдохновляет каждый день.

Свяжитесь с нами - и мы поможем подобрать или создать идеальную картину для вашего интерьера!