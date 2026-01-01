Популярные постеры

Картины и постеры для интерьера — купить в Москве с доставкой
Украсить свой дом, сделать интерьер квартиры или офиса законченным и уютным получится с помощью картин. Магазин картин и постеров в Москве DasArt предлагает большой ассортимент репродукций известных художников, известные и оригинальные картины для любого интерьера. Интернет-магазин позволяет купить по привлекательной цене картины любимых авторов, тематические постеры с сюжетами, которые помогут сделать нужные акценты в комнатах.
Через сайт можно заказать печать картины любого формата, либо ее создание художником с помощью масляных красок. Над заказом трудится команда из дизайнеров, художников и оформителей, которые готовы предложить не только всем известные работы, но и создать эксклюзивные постеры и картины под определенный интерьер. Наша галерея картин для интерьера работает со всей Россией.
На сайте представлен большой ассортимент авторских постеров для интерьера. Порадуйте себя или своих друзей красочным декором для дома. С помощью такого варианта интерьерной живописи можно украсить гостиную, спальню, кухню, кабинет, комнату ребенка, офис или другое помещение. Фотопостеры в рамке выглядят как настоящие картины и красиво смотрятся в любом интерьере.
Популярные виды продукции и услуг
Художественные услуги дополнительного оформления картин и постеров
Популярные категорииСмотреть все
- Абстракция
- Арт
- Черно-белые
- Женщины
- Животные
- Горы
- Италия
- Лошади
- Маяки
- Минимализм
- Море
- Пионы
- Природа
- Цветы
- Золотые
- Смотреть все картины
ТрендыСмотреть все
Изготовление постеров и картин для оформления интерьера
В каталоге представлена галерея красивых картин на стену любой тематики. Самыми популярными у наших клиентов являются изображения:
- природы или городского пейзажа, объектов архитектуры;
- абстрактные идеи и геометрические рисунки;
- композиции с цветами и насекомыми;
- с музыкантами и спортсменами;
- с героями фильмов, книг, сериалов и видеоигр.
По стилю или назначению помещенияСмотреть все
Репродукции картин известных художниковСмотреть все
Настенный декор для любого интерьера
Для удобства поиска все изображения поделены на рубрики: тематики, арт-стили и авторов. Если же вы хотите что-то уникальное, мы можем изготовить картину с любым изображением. Для этого достаточно прислать по электронной почте цифровую версию своего изображения или ссылку на понравившуюся работу, а наши графические дизайнеры отрисуют и повысят качество плохого исходника для дальнейшего изготовления красивой работы.
Правильно выбранная тематика и цветовая гамма картины позволяют добиться великолепных результатов при оформлении интерьера. При этом стоимость вложения в такой дизайн будет минимальной. На работу по изготовлению гравюры уйдет всего несколько дней.
Хиты продаж
Постеры и картины по вашему изображению
Подберем изображение для вас
По вашему техническому заданию
Наши работы
Отзывы
Огромный выбор картин, на мой запрос ответили быстро и через 2 дня доставили вот такой принт на холсте. Обязательно обращусь еще
Достаточно быстро нарисовали картины. Доволен на 100%. Красота) Спасибо Вам большое , вы настоящие профессионалы!
Ввиду отъезда картина понадобилась в исключительно сжатые сроки (буквально в течение дня). Думала, за такой срок нет смысла и обращаться. Но сотрудник Владимир отреагировал мгновенно, помог сориентироваться с вопросами по оформлению, и точно в срок я забрала готовый заказ. Качество даже лучше, чем я ожидала, а с учетом срочности еще и не так дорого. Огромное спасибо!
Спасибо за дружелюбную обстановку и отличную работу. Отдельное спасибо Елене, которая очень помогла мне при оформлении заказа.
Заказали картину маслом, получилась просто бомбическая. Настоящее украшение интерьера. Очень-очень понравилась. Спасибо большое за исполнение. Буду еще клиентом этого салона.
Очень благодарна Владимиру, который подобрал под мой интерьер картины и объяснил почему в моём случае подойдёт именно такой вариант. И он оказался прав! Сейчас картины в интерьере смотрятся великолепно, очень рада, что полностью доверилась! Буду обращаться снова!
Заказала картину в подарок. Доставили быстро, качество картины и рамы хорошее. Закажу теперь себе несколько картин.
Все на высшем качестве! Я в полном восторге!Качественное исполнение. Заказывала постер для внучки, хотела она в своей комнате иметь его. Ко дню рождения ее заказывала. Её комментарий мне приятно было услышать - именно это я и хотела. Меня ж порадовало, что бюджетно.
Хочу в первую очередь, выразить свою благодарность Владимиру и Екатерине! Володя, спасибо Вам, за очень честный труд, и за то общение пока был процесс работы. А так же благодарю Екатерину за её профессионализм! Огромное спасибо Екатерина, за ту красоту которую Вы мне сотворили! Надо отметить всю команду творческих профессианалов, которая трудится в этом не легком деле
Выбор постеров очень приличный, без особых усилий нашёл в необходимой тематике нужные постеры и заказал. Заказ исполняется своевременно, без опозданий, качество постеров очень высокое, не пожалел, что выбрал именно этот сайт для заказов, все было сделано по заказу как надо.
О компании DasArt - Картины для вашего интерьера
DasArt - московская мастерская и интернет-магазин интерьерных картин и постеров, которая уже несколько лет помогает клиентам по всей России и за её пределами создавать уютные и стильные пространства. Мы объединяем традиции художественного мастерства с современными технологиями печати, чтобы каждый клиент мог найти идеальное решение для своего дома, офиса или подарка близким.
Наша продукция
В каталоге DasArt представлено более 100,000 работ в различных категориях:
- Постеры и репродукции - качественные принты на холсте с изображениями известных художников (Ван Гог, Климт, Моне, Шишкин, Айвазовский)
- Картины маслом - эксклюзивные работы, созданные нашими профессиональными художниками вручную
- Модульные картины - современные многопанельные композиции для стильных интерьеров
- Авторские постеры - уникальные дизайнерские работы под любой стиль: от классики до лофта и скандинавского минимализма
- Картины по индивидуальному заказу - печать по вашему изображению или создание макета нашими дизайнерами
Преимущества работы с DasArt
Магазин картин в Москве обладает собственным штатом художников, дизайнеров и мастеров багетного дела, что позволяет обеспечить полностью свое производство. В рамках подготовки продукции осуществляется печать на оборудовании компании, перенесение изображения на холст или фотобумагу, создание рам и паспарту. Кроме того, интернет-магазин картин имеет следующие достоинства:
🎨 Собственное производство - полный цикл: печать или живопись, изготовление рам и паспарту, что гарантирует контроль качества на каждом этапе
⏱ Короткие сроки - печать постеров за 2 рабочих дня, картины маслом за 4 дня, экспресс-изготовление за 1 день
🖼 Огромный выбор рам - более 300 багетных рам для онлайн-примерки и 5 000+ вариантов от поставщиков
👨🎨 Штат профессионалов - команда опытных художников, дизайнеров и оформителей, готовых создать эксклюзивную работу под ваш интерьер
🚚 Доставка по всему миру - самовывоз в Москве, курьерская доставка по области, отправка транспортными компаниями по РФ и за рубеж
💳 Удобная оплата - наличные, банковские карты, платёжная ссылка, счёт для юридических лиц
Почему выбирают нас
Мы верим, что искусство должно быть доступным. Наши цены демократичны, а качество не уступает галерейным образцам. Каждый заказ - это индивидуальная работа, где мы учитываем пожелания клиента, особенности помещения и стиль интерьера.
DasArt - это не просто магазин картин, это партнёр в создании пространства, которое вдохновляет каждый день.
Свяжитесь с нами - и мы поможем подобрать или создать идеальную картину для вашего интерьера!