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Картины Курицы и петухи | Репродукции картин художников Курицы и петухи
Это, пожалуй, самый распространенный вид домашней птицы, которая показывает невероятную продуктивность и дает человеку мясо, яйца, перо и пух. Куры — и важный элемент культуры, фольклорный персонаж, герой пословиц, песен. Куры и петухи — являются национальными птицами в некоторых странах и городах. Например, во Франции и Кении, Швейцарии, штата Род-Айленд и Делавэр. Их изображают на деньгах, гербах, на картинах курица, цыплята довольно частые персонажи. Например, у Ханта, Анкера, Маккубина, Хондекоэтер, Вильяма, Фитцвиллиама, Хомера, ли и других.
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