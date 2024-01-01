Постеры Курицы и петухи

За длительную историю одомашнивания курица получила звание самой полезной и самой продуктивной. Выведено множество разнообразных пород, которые используются для получения мяса, яиц, пера и пуха. Кроме того, эта птичка один из ярких знаковых элементов нашей фольклорной традиции, выступает героем сказок и различных поговорок.

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