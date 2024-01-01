Картины маслом Чай

Чай знают и любят во всем мире — с лимоном, с молоком, с фруктами, зеленый, черный, белый, красный, соленый, мятный, улуны, пуэры, с разнообразными специями и добавками, со льдом и прочие. И все знают знаменитый остров Цейлон, а ныне Шри-Ланку, где производится один из самых лучших чаев мире.

Чтобы в вашей кружке мог появиться терпкий, бодрящий и к тому же полезный напиток, на теплых плантациях собирают вручную чайные листочки, затем скручивают по специальным технологиям, высушивают их и сортируют. В некоторых странах существует своеобразный культ чая, например, знаменитое английское «five o'clock» — традиция пить чай в 5 часов вечера, и невероятные китайские и японские, африканские чайные церемонии, чаепития кочевников. Купить картины маслом чая вы можете в интернет-магазине Дас Арт