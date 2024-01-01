Картины маслом Ромашки

Этот невзрачный цветок насчитывает десятки разновидностей, а в простонародье его называют солнышком в миниатюре. Наверняка вы догадались, что речь идёт о ромашке. От неё веет особым теплом и очарованием. Даже при мимолетном взгляде на этот неприметный, на первый взгляд, цветок у многих возникают неизменные ассоциации с чем-то очень родным, милым и дорогим.

О ромашках ходят легенды. Ромашку считают принцессой полей. Этот скромный, но удивительно обаятельный цветок стал героем множества русских песен, стихов и сказок. У древних славян ромашка считалась одним из семи священных растений, что символизировал здоровье, нежность, добро, красоту и целомудрие. До сих пор в России у молодых девушек популярно гадание на лепестках ромашек, если сомневаются в чувствах своего избранника. Белорусы верят, что эти цветы растут именно в тех местах, куда упали звезды.

Любимица великих художников

Скромный полевой цветок привлек в свое время внимание известных художников, которые запечатлели его на своих холстах. Одни отдали ему центральную часть композиции, на полотнах других деятелей художественного ремесла ромашки в вазе выгодно дополняют натюрморты, пейзажи и подчёркивают центральные элементы изображения. Красота маков картины «Ваза с ромашками и маками» Винсента Ван Гога оттеняется неприметными ромашками, которые не теряют при этом своей свежести и утончённости.

Клод Моне запечатлел цветы в своей знаменитой работе «Букет из гладиолусов, лилий и ромашек». В этом совершенном образце натюрмортов наоборот яркие гладиолусы подчеркивают красоту ромашек и лилий. Кстати, на первом логотипе Чупа-Чупса также присутствовала ромашка, которую решил изобразить великий Сальвадор Дали. Это решение принесло сладости огромный успех и узнаваемость.

Разнообразие ромашек маслом на холсте

Неудивительно, что масляные картины с ромашками в вазе пользуются популярностью, в частности в нашем интернет-магазине. Сюжеты картин далеко не однообразны, каждая из них – эксклюзив. На одном холсте изображен букет, на других полотнах соседствуют ромашки, васильки, маки. Одна картина выполнена в ярких тонах, другая – в более темных. В зависимости от присутствующих цветов, картины могут передавать настроение безмятежного спокойствия или безудержной радости. Даже среди лютой зимы от них веет летом, теплом, и, кажется, вот-вот можно почувствовать запах полевых цветов и легкий летний ветер.

Существует категория картин, которые наоборот поражают богатством оттенков. Как правило, в них помимо традиционных бело-жёлтых тонов, используется насыщенный зелёный, голубой, красный.

Купить шедевр на долгую память

Картины маслом с ромашками на холсте станут центральным акцентом любого жилого помещения, став его украшением. Универсальность этих полотен заключается в этих невероятных нотках лёгкости, которые дарят эти незамысловатые, на первый взгляд, цветы. Картины с букетами ромашек никогда не выйдут из моды. Ведь они аккумулируют добрые чувства, искренние эмоции, а изображение бело-жёлтых цветов обладает ярко-выраженным позитивным эффектом. Ромашки на холсте прекрасно дополнят интерьер гостиной, спальни, кухни или детской комнаты. Купить художественные шедевры можно просто так или по случаю торжества родного или близкого человека.

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