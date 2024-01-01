Ищете, чем разнообразить интерьер вашего дома или квартиры? Картины маков маслом – отличное украшение для стен, которое создаст весеннее настроение в любое время года и будет радовать глаз домочадцев. Живописное полотно отлично впишется в дизайн любого помещения.













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Картины с маками: значение и особенности





Мак — весьма многогранный символ. Так, в восточной культуре этот цветок символизирует любовь и радость, а у древних египтян он ассоциировался с молодостью и женской красотой. В наше время маки обозначают счастье, свободу и хорошее настроение, а также считается символом памяти жертв военных конфликтов.













Картины маслом с изображением маков обладают следующими достоинствами:







