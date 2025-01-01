8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Лето Момпер Йоос

Aртикул 434046D Момпер Йоос
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 36x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Лето" Момпер Йоос по цене от 9440 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Лето" Момпер Йоос можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Момпер Йоос

Зимний пейзаж №39Геркулес крадет волов ГерионаиюльРечной пейзаж с охотой на кабанафевральМинерва посещает музмаршсентябрьРечной пейзаж с замком на горе
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляОбъемное золотое деревоДерево с цветными круглыми листьями №2Бирюзовый лесДерево (Tree) №2Абстрактный лес - вид 2Островок в озереАбстракция в лесу
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Весна - большая водаНад вечным покоемОстровок в озере
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Праздник боговАфинская школа (The School of Athens)Поцелуй ИудыЛовцы птицТриумф ВенецииЗимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Дороги и тропинки

Московский дворикРожьМосковский дворик (оригинальная цветопередача)Сестрорецкий бор (Forest)На опушке соснового лесаДождь в дубовом лесуВесна в Италии (Spring in Italy)Прогулка в лесуЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4
Смотреть все

Тематика: Кареты и повозки

Коляска на скачках (1869)Тройка («Ученики мастеровые везут воду»)Масленица (Shrovetide)Тройка зимой (Three winter)Околица (Outskirts of a village)Зима (Winter) №4Обоз в степи (Carts in the wilderness)Конный экипаж (1908)Мужчина стоит рядом с лошадью с телегой
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикМосква (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворик
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговВенецианские любовникиЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Страшный судАнгелочки на картине Сикстинская Мадонна
Смотреть все

Национальность: Бельгийская

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Зимний пейзаж с ловушкой для птицОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Вавилонская башняДве прикованные обезьяны (1562)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Избиение младенцев (1565-1567)Четыре стихии - вода (The Four Elements - Water)Пейзаж с падением Икара
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиАрион на дельфинеИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Вавилонская башняПадение ТитановСтрашный судРыбный рынокИмператор Карл V в окружении побежденных противников
Смотреть все