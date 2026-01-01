8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Многочисленные диапазоны из Восточного Мельбурна Эжен фон Герард

Aртикул 422554D Эжен фон Герард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 47x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Многочисленные диапазоны из Восточного Мельбурна" Эжен фон Герард по цене от 9590 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Многочисленные диапазоны из Восточного Мельбурна" Эжен фон Герард можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Эжен фон Герард

Водопад на реке Клайд, ТасманияЧайные деревья возле мыса Шанк, ВикторияСтоуни Ризес, озеро КорангамитМилфорд Саунд, Новая ЗеландияУорренхейп Хиллз возле БалларатЗамковая скала, мыс ШанкГора Костюшко, вид с викторианской границы (хребты Надежды)Гора Крутая, Грампианс, ВикторияСидней Хедс
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляОбъемное золотое деревоДерево с цветными круглыми листьями №2Бирюзовый лесАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Дерево (Tree) №2Островок в озере
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииГора Фудзияма (Mount Fuji)Фудзияма (Fujiyama)В горах. Вид на Арарат (In the mountains. View of Mount Ararat)Японский пейзаж
Смотреть все

Тематика: Поля

РожьПшеничное поле с кипарисамиРадугаМир КристиныПобеждённые. ПанихидаПшеничное поле с кипарисами v.2Маковое поле в Тоскане №3Комбайн на поле (Harvester on field)Тоскана №6
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Маяк (Lighthouse)Италия (Italy) №2Цветочный рынокВесенний сад
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Австрийская

ПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIГрушевое ДеревоДрево жизни - фрагмент №4Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)Поцелуй (с цветокоррекцией)Поцелуй (оригинальная цветопередача)Дама с вееромЕловый лес I
Смотреть все