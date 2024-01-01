Картины маслом коты и кошки: осторожно — милота

Коты и кошки самый однозначный образ в искусстве. Если мы видим изображение этих прекрасных животных на картине, то внутри возникают эмоции умиротворения, ощущение домашнего уюта, ласки и, конечно же, привязанности. Эти домашние питомцы бывают разные: своевольные, ленивые, опрятные и разнузданные, но не найти того человека, который будет равнодушным к их образу и игривому настроению. Возможно поэтому живописцы любили изображать кошек на своих полотнах и делали это с особой любовью.

Если вам интересны коты, если вы хотите повесить картину своего любимого питомца на стене — то галерея DASART лучший помощник в этом деле. В каталогах собрано сотни полотен на тему «коты и кошки» в жанрах реализм, абстракция, импрессионизм, модернизм и многое другое. Это репродукции картин известных живописцев прошлых веков и успешные работы современных художников. У нас настоящий «кошачий рай» изобразительного искусства в этом направлении, где каждый сможет найти своего котика.

DASART — лучшие картины коты и кошки

Вероятно вы видели множество картин и изображений, в том числе цифровых, на тему «коты и кошки», но масло, мазки и уникальная технология сочетания цветов, могут передать всю красоту этих животных. Масляная живопись считается элитарным изобразительным искусством, поэтому гордые и своенравные кошки в таком исполнении приобретают особый, неповторимый образ. Мы уверены, что эти картины смогут достойно украсить стену в каждом доме:

Миллер Альфред Джейкоб и его картина «Керри и кошки», которая демонстрирует нам то, какими разгульными и непослушными бывают коты. Чёрно-белый мотив придаёт полотну особого шарма.

Швар Вильям, Бэмбер Бэсс, Энгсторм Вильям — эти живописцы создавали очень реалистичные картины маслом, где коты и кошки буквально оживали на полотнах.

Женщина-кошка прикусывает пальцы или игриво лижет «лапку» — такая интерпретация человеческих и животных образов весьма популярна не только в живописи, но и в современном кинематографе.

Котята в корзинке — самый милый и притягательный образ, который вызывает улыбки даже у самых чёрствых и апатичных людей.

Коты и кошки в абстракции. Такие картины маслом идеально подходят под современные интерьеры. Их часто вешают в ванных комнатах, прихожих и гостиных.

Боннар Пьер и его картины коты — это величайшие произведения из всех колористов XX века.

Коты были не только центральным эпизодом, но также выступали неким объектом дополнения в религиозных (картина «Грехопадения») и социальных сюжетах. Художники часто изображали кошек, символизируя образ женственности. Кот на диване, на подоконнике или в цветнике — это самые распространённые сцены, особенно у живописцев, которые работали в стиле реализма и постмодернизма.

Важно отметить, что каждый образ кота или кошки уникален. Художники, которые испытывали особые чувства к этим животным, умели придавать питомцам человеческих качеств. Так кошка приобретала скверный характер, могла затаить обиду или выражать любовь к хозяину, а кот был самодоволен как «нарцисс» или же, объевшись, лениво лежать на кресле. Множество сцен, сюжетных линий и смыслов передают картины маслом с изображением кошек и котов и какую выбрать — решать вам.