Картины Ассорти | Репродукции картин художников Ассорти

Корни изображения неодушевленных предметов в живописи можно найти еще в 15-16 веках, когда он рассматривался вне отрыва от исторической и жанровой композиции и был связан с религиозным направлением. Окончательно жанр сформировался в 17 веке и неотрывно связывается с именами Яна Давидса де Хема, Амбросиуса Босхарта Старшего, Питера Класа, Виллема ван Алста. В русской традиции наиболее известны Хруцкиц, Коровин, Петров-Водкин, Альберти, Тетерин, Копытцева и др.

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