Постеры Новгород

Господин Великий Новгород - это один из самых известных и самых древних городов России, которому уже более 1150 лет. Здесь зарождалась российская государственность и происходили важные исторические события, возводились памятники архитектуры, сложилась своя школа зодчества. Так что к 15 веку город представлял собой мощный архитектурный комплекс. Многое из этого можно увидеть и сейчас, соборы, церкви, башни, крепости, например, Новгородский кремль, Воротную башню, Церковь Симеона Богородицкого, Георгиевский собор Юрьевского монастыря.

Постеры о Великом Новгороде это отражающие исторические события репродукции картин художников, современные фото города.